Министры отказались от премий до конца года - премьер Шмыгаль

Кабинет министров решил отказаться от премий до конца года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге после заседания правительства.

По его словам, министры приняли политическое решение. "Вопрос премий министров на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы за год. В общей дискуссии будет решаться, заслужили ли министры и политики премии", - сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что остаются зарплата, которая не должна превышать пяти средних зарплат в Украине, и надбавки по закону. Премьер добавил, что принято также решение, что надбавка за интенсивность не должна превышать 30%.

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