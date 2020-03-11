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Министры отказались от премий до конца года - премьер Шмыгаль

Министры отказались от премий до конца года - премьер Шмыгаль
11.03.2020, 16:58

По словам премьер-министра, решение о вознаграждении членов Кабмина будут принимать в конце года по итогам работы

Кабинет министров решил отказаться от премий до конца года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге после заседания правительства.

По его словам, министры приняли политическое решение. "Вопрос премий министров на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы за год. В общей дискуссии будет решаться, заслужили ли министры и политики премии", - сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что остаются зарплата, которая не должна превышать пяти средних зарплат в Украине, и надбавки по закону. Премьер добавил, что принято также решение, что надбавка за интенсивность не должна превышать 30%.

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Андреева Анна
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Денис Шмыгаль зарплата министров премии министров
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