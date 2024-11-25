Минобороны заключило первые контакты под госгарантии на 4,4 млрд грн с частной компанией
Министерство обороны заключило первые контракты под государственные гарантии с украинской частной компанией. Общая сумма контрактов – 4,4 млрд грн, компания изготовит и поставит 100 специальных бронированных боевых машин и 100 бронированных эвакуационных машин, сообщает пресс-служба министерства.
Соглашениями предусмотрено, что производитель для выполнения контракта привлечет кредитные средства, а государство предоставит соответствующие гарантии погашения ссуды за средства госбюджета.
В целях безопасности детали контрактов не раскрываются.
"Эти контракты открывают новую страницу в сотрудничестве между Минобороны и частным сектором. Заключение контрактов с привлечением государственных гарантий является важным сигналом для бизнеса: государство готово поддерживать ответственных производителей, способных обеспечить армию современными решениями и качественной продукцией", – прокомментировал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
По словам директора департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского в госбюджете-2024 на государственные гарантии под контракты, направленные на повышение обороноспособности и безопасности государства, предусмотрено до 30 млрд грн.
"Государственные гарантии – это дополнительный финансовый инструмент для закупок военной техники для ВСУ с длительным циклом производства. С помощью таких гарантий Минобороны масштабирует возможности отечественного ОПК", – добавил Каневский.
Контракты под госгарантии являются отдельным направлением реформы оборонных закупок и предполагают обеспечение новых условий для партнерства с бизнесом, что критически важно для удовлетворения потребностей ВСУ, отмечают в министерстве.
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