Минобороны заключило первые контакты под госгарантии на 4,4 млрд грн с частной компанией

На контракты Минобороны под госгарантии заложено в бюджете 30 млрд грн

Иллюстративное фото (Минобороны/Facebook)

Министерство обороны заключило первые контракты под государственные гарантии с украинской частной компанией. Общая сумма контрактов – 4,4 млрд грн, компания изготовит и поставит 100 специальных бронированных боевых машин и 100 бронированных эвакуационных машин, сообщает пресс-служба министерства.

Соглашениями предусмотрено, что производитель для выполнения контракта привлечет кредитные средства, а государство предоставит соответствующие гарантии погашения ссуды за средства госбюджета.

В целях безопасности детали контрактов не раскрываются.

"Эти контракты открывают новую страницу в сотрудничестве между Минобороны и частным сектором. Заключение контрактов с привлечением государственных гарантий является важным сигналом для бизнеса: государство готово поддерживать ответственных производителей, способных обеспечить армию современными решениями и качественной продукцией", – прокомментировал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

По словам директора департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского в госбюджете-2024 на государственные гарантии под контракты, направленные на повышение обороноспособности и безопасности государства, предусмотрено до 30 млрд грн.

"Государственные гарантии – это дополнительный финансовый инструмент для закупок военной техники для ВСУ с длительным циклом производства. С помощью таких гарантий Минобороны масштабирует возможности отечественного ОПК", – добавил Каневский.

Контракты под госгарантии являются отдельным направлением реформы оборонных закупок и предполагают обеспечение новых условий для партнерства с бизнесом, что критически важно для удовлетворения потребностей ВСУ, отмечают в министерстве.