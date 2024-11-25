Міноборони уклало перші контракти під держгарантії на 4,4 млрд грн із приватною компанією

На контракти Міноборони під держгарантії закладено у бюджеті 30 млрд грн

Ілюстративне фото (Міноборони/Facebook)

Міністерство оборони уклало перші контракти під державні гарантії з українською приватною компанією. Загальна сума контрактів – 4,4 млрд грн, компанія виготовить та поставить 100 спеціальних броньованих бойових машин та 100 броньованих евакуаційних машин, повідомляє пресслужба міністерства.

Угодами передбачено, що виробник для виконання контракту залучить кредитні кошти, а держава надасть відповідні гарантії погашення позики коштом держбюджету.

З метою безпеки деталі контрактів не розкриваються.

"Ці контракти відкривають нову сторінку у співробітництві між Міноборони та приватним сектором. Укладання контрактів із залученням державних гарантій є важливим сигналом для бізнесу: держава готова підтримувати відповідальних виробників, здатних забезпечити армію сучасними рішеннями та якісною продукцією", – прокоментував заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За словами директора департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського у держбюджеті-2024 на державні гарантії під контракти, спрямовані на підвищення обороноздатності та безпеки держави, передбачено до 30 млрд грн.

"Державні гарантії – це додатковий фінансовий інструмент для закупівель військової техніки для ЗСУ із тривалим циклом виробництва. За допомогою таких гарантій Міноборони масштабує можливості вітчизняного ОПК", – додав Канєвський.

Контракти під держгарантії є окремим напрямом реформи оборонних закупівель та передбачають забезпечення нових умов для партнерства з бізнесом, що є критично важливим для задоволення потреб ЗСУ, зазначають у міністерстві.