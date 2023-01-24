UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минус 2000 евро на каждого немца: в ФРГ подсчитали, во сколько им обойдется война России

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 10:10
Минус 2000 евро на каждого немца: в ФРГ подсчитали, во сколько им обойдется война России - Фото
Германия (Фото - unsplash.com)

Российская война в Украине в 2023 году обойдется немецкой экономике примерно в 175 миллиардов евро. К такому выводу пришли эксперты Института германской экономики (IW) в Кельне, передает DW.

В эквиваленте это равняется снижению благосостояния на две тысячи евро на каждого жителя Германии.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Экономисты сравнили нынешнюю ситуацию с гипотетическим сценарием, при котором не было бы российской военной агрессии, более высоких цен на энергоносители и связанных с ней проблем с поставками. Они подсчитали, что реальные потери экономики в результате войны составляют около 4,5% ВВП.

В то же время, IW отметил, что война России против Украины началась в то время, когда в Германии уже сложилась непростая экономическая ситуация. В частности, федеральный банк развития KfW предупреждал об угрозе благосостояния в ФРГ из-за отсутствия квалифицированных кадров и недостаточного роста производительности.

Также из-за пандемии в Германии уже в 2020 году была зафиксирована потеря доходов в размере также примерно 175 миллиардов евро, в 2021 году – еще 125 миллиардов, а в 2022 году – почти 120 миллиардов.

Таким образом, как отмечают экономисты, потери германской экономики в 2020-2023 годах на фоне пандемии и войны в Украине могут составить 595 миллиардов евро.

По словам экономиста IW Михаэля Грэмлинга ситуация по-прежнему крайне нестабильна, она сохранится и в ближайшие месяцы, препятствуя росту благосостояния. Основными проблемами при этом неопределенность в энергетическом секторе, высокие цены не только на электроэнергию и газ, но и на сырье и продукты, а также связанная с этим сдержанность в инвестициях. Падает и спрос со стороны частных домохозяйств, также страдающих ростом цен.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия экономика война в украине
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 