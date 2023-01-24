Минус 2000 евро на каждого немца: в ФРГ подсчитали, во сколько им обойдется война России

Российская война в Украине в 2023 году обойдется немецкой экономике примерно в 175 миллиардов евро. К такому выводу пришли эксперты Института германской экономики (IW) в Кельне, передает DW.

В эквиваленте это равняется снижению благосостояния на две тысячи евро на каждого жителя Германии.

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Экономисты сравнили нынешнюю ситуацию с гипотетическим сценарием, при котором не было бы российской военной агрессии, более высоких цен на энергоносители и связанных с ней проблем с поставками. Они подсчитали, что реальные потери экономики в результате войны составляют около 4,5% ВВП.

В то же время, IW отметил, что война России против Украины началась в то время, когда в Германии уже сложилась непростая экономическая ситуация. В частности, федеральный банк развития KfW предупреждал об угрозе благосостояния в ФРГ из-за отсутствия квалифицированных кадров и недостаточного роста производительности.

Также из-за пандемии в Германии уже в 2020 году была зафиксирована потеря доходов в размере также примерно 175 миллиардов евро, в 2021 году – еще 125 миллиардов, а в 2022 году – почти 120 миллиардов.

Таким образом, как отмечают экономисты, потери германской экономики в 2020-2023 годах на фоне пандемии и войны в Украине могут составить 595 миллиардов евро.

По словам экономиста IW Михаэля Грэмлинга ситуация по-прежнему крайне нестабильна, она сохранится и в ближайшие месяцы, препятствуя росту благосостояния. Основными проблемами при этом неопределенность в энергетическом секторе, высокие цены не только на электроэнергию и газ, но и на сырье и продукты, а также связанная с этим сдержанность в инвестициях. Падает и спрос со стороны частных домохозяйств, также страдающих ростом цен.

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Наталія Софієнко

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