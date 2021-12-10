Минус $8 млрд. В НБУ спрогнозировали объем вывода дивидендов из Украины

Национальный банк прогнозирует вывод бизнесом дивидендов из Украины на $8 млрд в 2021 году. Показатель может вдвое превысить сумму за 2020 год, сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук на брифинге.

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"Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда предприятия с иностранным капиталом существенно увеличивают свои выплаты по дивидендам. За первые 11 месяцев 2021 года репатриация дивидендов составила $7,5 млрд. По итогам года мы ожидаем, что эта сумма будет больше $8 млрд", — отметил Николайчук.

При этом, по его словам, такие предприятия реинвестируют в Украине значительную часть своих доходов. По итогам 2021 года приток прямых иностранных инвестиций ожидается на уровне $6,5 млрд.

Согласно оценкам НБУ, в 2022 году размер реинвестирования будет ниже, однако ожидается поступление новых средств из-за границы от материнских компаний, а также открытие новых проектов.

В НБУ ожидают, что по результатам 2022 года прямые иностранные инвестиции возрастут на $5,5 млрд и составят около 3% ВВП.

В июле 2019 года НБУ, согласно дорожной карте по либерализации валютного рынка, отменил все ограничения на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата в стране.

Объем репатриации дивидендов из Украины по итогам 2020 года увеличился на 19,4% по сравнению с предыдущим годом и составил $3,7 млрд. В 2019 году бизнес вывел из Украины дивидендов на сумму $3,1 млрд

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Анна Лыса-Кузмич

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