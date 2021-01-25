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"Минус" $3,7 млрд. НБУ пояснил, почему бизнес вывел столько дивидендов из Украины

25.01.2021, 15:34
Фото: depositphotos.com

Объем репатриации дивидендов из Украины по итогам 2020 года увеличился на 19,4% по сравнению с предыдущим годом и составил $3,7 млрд. В 2019 году бизнес вывел из Украины дивидендов на сумму $3,1 млрд, говорится в ответе Национального банка Украины на журналистский запрос от агентства Українські новини. 

НБУ отмечает, что всплеск вывода дивидендов за границу пришелся на конец 2020 года, что связано с переносом части выплат с первой половины года.

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По прогнозам Нацбанка, объем репатриаций дивидендов в 2021 году останется в пределах среднего значения предыдущих лет на уровне $3,3 млрд.

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В июле 2019 года НБУ, согласно дорожной карте по либерализации валютного рынка, отменил все ограничения на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата в стране.

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Роман Брыль
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