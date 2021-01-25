"Минус" $3,7 млрд. НБУ пояснил, почему бизнес вывел столько дивидендов из Украины

Объем репатриации дивидендов из Украины по итогам 2020 года увеличился на 19,4% по сравнению с предыдущим годом и составил $3,7 млрд. В 2019 году бизнес вывел из Украины дивидендов на сумму $3,1 млрд, говорится в ответе Национального банка Украины на журналистский запрос от агентства Українські новини.

НБУ отмечает, что всплеск вывода дивидендов за границу пришелся на конец 2020 года, что связано с переносом части выплат с первой половины года.

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По прогнозам Нацбанка, объем репатриаций дивидендов в 2021 году останется в пределах среднего значения предыдущих лет на уровне $3,3 млрд.

В июле 2019 года НБУ, согласно дорожной карте по либерализации валютного рынка, отменил все ограничения на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата в стране.

7 февраля 2019 года вступил в силу Закон о валюте. До этого все операции, в которых хоть как-то фигурировали иностранные деньги, попадали под действие Декрета Кабмина от 1993 года. За 25 лет он оброс более чем тремя сотнями связанных подзаконных актов.

13 января 2021 года глава Совета НБУ Богдан Данилишин опубликовал данные, согласно которым отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 11 месяцев 2020 года составил $200 млн, в то время, как за аналогичный период прошлого года приток иностранных инвестиций достиг $5,1 млрд, из которых $3,1 млрд – реинвестированные доходы прямого инвестора.

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Роман Брыль

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