"Минус" $3,7 млрд. НБУ пояснил, почему бизнес вывел столько дивидендов из Украины
Объем репатриации дивидендов из Украины по итогам 2020 года увеличился на 19,4% по сравнению с предыдущим годом и составил $3,7 млрд. В 2019 году бизнес вывел из Украины дивидендов на сумму $3,1 млрд, говорится в ответе Национального банка Украины на журналистский запрос от агентства Українські новини.
НБУ отмечает, что всплеск вывода дивидендов за границу пришелся на конец 2020 года, что связано с переносом части выплат с первой половины года.
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По прогнозам Нацбанка, объем репатриаций дивидендов в 2021 году останется в пределах среднего значения предыдущих лет на уровне $3,3 млрд.
В июле 2019 года НБУ, согласно дорожной карте по либерализации валютного рынка, отменил все ограничения на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата в стране.
- 7 февраля 2019 года вступил в силу Закон о валюте. До этого все операции, в которых хоть как-то фигурировали иностранные деньги, попадали под действие Декрета Кабмина от 1993 года. За 25 лет он оброс более чем тремя сотнями связанных подзаконных актов.
- 13 января 2021 года глава Совета НБУ Богдан Данилишин опубликовал данные, согласно которым отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 11 месяцев 2020 года составил $200 млн, в то время, как за аналогичный период прошлого года приток иностранных инвестиций достиг $5,1 млрд, из которых $3,1 млрд – реинвестированные доходы прямого инвестора.
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