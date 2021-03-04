Минюст отбирает у Жеваго завод из-за долгов обанкротившегося банка Финансы и Кредит

Отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Минюста открыл исполнительное производство по взысканию имущества Киевского судостроительного-судоремонтного завода (КССЗ). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Завод выступал имущественным поручителем по обязательствам банка Финансы и Кредит перед Национальным банком Украины на общую сумму 4,2 млрд грн. Завод, как и раньше сам банк Финансы и Кредит связан с Константином Жеваго, указывают в НБУ.

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КССЗ в 2009-2010 годах заключил с НБУ договора ипотеки и залога в обеспечение обязательств по кредитам рефинансирования для Финансы и Кредит.

"Таким образом, КССЗ взял на себя имущественные обязательства по погашению банком кредитов рефинансирования за счет имущества. Поскольку обязательства по кредитам не выполнены, НБУ обратился в суд с целью взыскания имущества", – говорится в сообщении Нацбанка.

В апреля 2017 года суд первой инстанции, законность которого 1 декабря 2020 подтвердил апелляционный суд, удовлетворил иск НБУ к КССЗ.

Залоговая стоимость недвижимого имущества завода, в соответствии с договорами, составляет 354,5 млн грн.

"Мы не исключаем, что наши оппоненты будут обжаловать действия государственной исполнительной службы и пытаться через дело о банкротстве и другие судебные процессы помешать реализации имущества", – прокомментировал начальник отдела правовой и судебной работы с проблемными активами юридического департамента НБУ Сергей Бойко.

НБУ 17 сентября 2015 года отнес банк Финансы и Кредит в категории неплатежеспособных. На момент принятия решения акционером банка был Константин Жеваго, который опосредованно владел 97,67% акций.

Всего НБУ подал 20 исков о взыскании задолженности с имущественных и финансовых поручителей по обязательствам банка Финансы и кредит перед регулятором. По 10 искам решение было принято в пользу НБУ. Общая стоимость взысканного имущества – 423,8 млн грн.

4 апреля 2017 года по иску НБУ суд решил взыскать в пользу НБУ имущество Киевского судостроительного завода как имущественного поручителя по кредиту рефинансирования ПАО Банк Финансы и кредит.Независимая оценка стоимости имущества – 287,3 млн грн.

14 января 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд в рамках дела банкротстве ПАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" признал требования ряда кредиторов, в т.ч. требования Национального банка Украины на 4,15 млрд грн как обеспеченные залогом имущества должника.

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Роман Брыль

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