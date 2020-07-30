Минюст рекомендует Зеленскому ветировать закон Дубинского о валютной ипотеке
Принятый Верховной Радой законопроект №3640 депутата Александра Дубинского, которым предлагается продлить мораторий на взыскание имущества по ипотечным кредитам на самом деле блокирует взыскание всех залогов по кредитным договорам. Об этом заявил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
Он сообщил, что этот законопроект направили на подпись президента, но из-за его противоправных норм Минюст будет просить Владимира Зеленского наложить на него вето.
По словам министра, принятый Верховной Радой закон сделает "невозможным взыскание любого имущества за долги, что сильно ухудшит бизнес-климат и создаст предпосылки для крупных махинаций.
Верховная Рада приняла законопроект №3640 16 июля. 23 июля документ передали президенту на подпись.
Впервые в Украине ввели мораторий на взыскание имущества по ипотечным кредитам в 2014 году. Это было связано с началом агрессии РФ против Украины, экономическим кризисом и девальвацией национальной валюты.
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