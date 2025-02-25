Мировой долг вырос до рекордных $318 трлн. Растут обязательства развивающихся стран

Мировой долг увеличится еще на $5 трлн за 2025 год

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Мировой долг — общая сумма непогашенной задолженности всех стран мира, включая государственный, корпоративный и долг домохозяйств — вырос на $7 трлн за 2024 год и достиг рекорда в $318 трлн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные отчета Института международных финансов (IIF).

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Соотношение мирового долга к глобальному ВВП впервые увеличилось с 2020 года (на 1,5 п.п.) до 328% за счет увеличения общего государственного долга до $95 трлн.

Соотношение глобального долга к ВВП является ключевым показателем того, насколько мировая экономика может справляться со своими долговыми обязательствами. Чем выше этот коэффициент, тем больше риск долгового кризиса, особенно если темпы роста долга опережают рост ВВП.

На развивающиеся рынки, среди которых лидируют Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция, в прошлом году пришлось около 65% роста мирового долга. При этом в текущем году развивающимся странам придется погасить или рефинансировать $8,2 трлн. Эти обязательства могут поставить под угрозу способность отдельных развивающихся стран выдерживать надвигающиеся политические и экономические штормы, указывают авторы отчета.

По прогнозам IIF, мировой долг увеличится еще на $5 трлн за 2025 год, в основном за счет увеличения государственных расходов на поддержку бизнеса и развитие инфраструктуры, а также на оборону, особенно в Европе.