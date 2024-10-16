Мировые брокеры отказываются разблокировать замороженные активы россиян в Европе
Мировые брокеры продолжают отказываться разблокировать замороженные в Европе активы россиян из-за санкций. Об этом пишет The Moscow Times.
В частности, Казначейство Бельгии отказало разблокировать активы брокеров "БКС Мир инвестиций" и "Т-банка", замороженных из-за ограничений Европейского Союза против "Национального расчетного депозитария" (НРД).
Представители "БКС Мир инвестиций" сообщили, что подали апелляцию и ожидают решения. Другие российские финансовые учреждения, такие как "Цифра брокер" и "ВТБ", также столкнулись с аналогичными отказами.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году международные депозитарии Euroclear и Clearstream прекратили обслуживание ценных бумаг российских инвесторов. Хотя россияне могут подать заявку на получение лицензии для разблокирования активов, большинство заявок было отклонено.
Ситуацию дополнительно усложнили санкции США против НРД, требующие лицензии от санкционного управления Минфина США (OFAC).
- Больше всего российских активов – 191 млрд евро – находится в депозитарии Euroclear. Его регулирующим органом является Минфин Бельгии. В мае Euroclear опубликовал отчет. Согласно ему, операционные доходы Euroclear от инвестирования замороженных российских активов за первый квартал 2024 года составили 1,57 млрд евро. На начало 2024 года чистая прибыль Euroclear от активов Центробанка РФ достигала 557 млн евро.