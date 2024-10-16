Світові брокери відмовляються розблоковувати заморожені активи росіян у Європі

Казначейство Бельгії та інші європейські регулятори відхиляють заявки російських брокерів на розблокування активів

Фото: depositphotos.com

Світові брокери продовжують відмовлятися розблоковувати заморожені в Європі активи росіян через санкції. Про це пише The Moscow Times.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Зокрема, Казначейство Бельгії відмовило розблокувати активи брокерів "БКС Мир інвестицій" та "Т-банку", які були заморожені через обмеження Європейського Союзу проти "Національного розрахункового депозитарію" (НРД).

Представники "БКС Мир інвестицій" повідомили, що подали апеляцію та очікують на рішення. Інші російські фінансові установи, такі як "Цифра брокер" та "ВТБ", також зіткнулися з аналогічними відмовами.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році міжнародні депозитарії Euroclear і Clearstream припинили обслуговування цінних паперів російських інвесторів. Хоча росіяни можуть подати заявку на отримання ліцензії для розблокування активів, більшість заявок було відхилено.

Ситуацію додатково ускладнили санкції США проти НРД, що можуть вимагати ліцензії від санкційного управління Мінфіну США (OFAC).