Мировые фондовые рынки открыли 2019-й год резким падением

Глобальные фондовые рынки начали работать в 2019 году с более резкими падениями, вызванными новыми признаками экономической слабости в Китае, сообщает CNN.

Отмечается, что основные фондовые индексы в Европе и Азии резко упали на фоне сообщений о сокращении объемов производства в Китае и опасений инвесторов относительно перспектив замедления мировой экономики и торговой войны между Китаем и США.

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Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 2,4%, китайский Shanghai Composite – на 1,2%, а австралийский ASX – на 1,6%. Рынки Японии в этот день были закрытыми из-за новогодних праздников, отмечает телеканал.

Индекс британской фондовой биржи FTSE в ходе утренних торгов упал на 1,9%, индекс французской CAC – на 2,1, германской DAX – на 1%.

Ожидается, что биржи США также откроются с падением, утверждает телеканал.

Ранее сообщалось, что Китайский фондовый рынок стал худшим по итогам 2018 года. По данным агентства Bloomberg, убыток составил $2,4 трлн.

26 декабря американские биржи показали рекордный рост за десять лет. Сводный индекс Dow Jones Industrial вырос почти 5%, S&P 500 - на 5%, Nasdaq – 5,8%.