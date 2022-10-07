Мировые цены на продовольствие снижаются шестой месяц подряд — ФАО

Мировые цены на продовольствие снизились в сентябре шестой месяц, но все же остаются выше на 5,5%, чем годом ранее, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Индекс цен на продовольствие ФАО в сентябре составил 136,3 пункта, что на 1,1% меньше, чем в августе.

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Индекс цен на растительное масло снизился за месяц на 6,6% и достиг самого низкого уровня с февраля 2021 года. Международные котировки на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла упали. Увеличение поставок подсолнечного масла из региона Черного моря и снижение цен на сырую нефть привели к падению этого субиндекса.

Индекс цен на зерновые вырос на 1,5% по сравнению с августом. Мировые цены на пшеницу подскочили на 2,2% на фоне неуверенности в продлении зернового соглашения по экспорту из Украины после ноября.

Индекс цен на молочные продукты за месяц снизился на 0,6%, в значительной степени отражая влияние более слабого евро по отношению к доллару США, а также неопределенность рынка и мрачные перспективы глобального экономического роста.

Индекс цен на мясо снизился на 0,5%. Мировые цены на говядину упали из-за высокой экспортной доступности из Бразилии и увеличения ликвидации крупного рогатого скота в некоторых странах-производителях, тогда как цены на мясо птицы несколько снизились из-за сдержанного импортного спроса. Напротив, мировые цены на свинину выросли из-за нехватки готовых к убою животных в Европейском Союзе.

Индекс цен на сахар снизился на 0,7% в сентябре, в основном из-за хороших перспектив производства в Бразилии, а также снижения цен на этанол и влияние колебаний валютных курсов.

Базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос в марте на 12,6%, достигнув исторического максимума. Индекс цен на продовольствие ФАО составил 159,3 пунктов, что на 33,6% выше, чем в марте 2021 года.

В Украине ускоряется потребительская инфляция, рост цен в годовом исчислении ускорился до 24,4% в сентябре с 23,8% в августе.

Наталія Софієнко

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