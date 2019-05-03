Мировые запасы золота рекордно выросли: Россия в лидерах

Центральные банки купили 145,5 т золота, что стало крупнейшим увеличением мировых резервов с начала 2013 года, тогда банки выкупили 179,1 т драгметалла. Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Как отмечают в WGC, на рост покупок повлияли экономическая неопределенность, вызванная торговой напряженностью, вялым ростом и низкими/отрицательными процентными ставками. Кроме того, неспокойная геополитическая ситуация стимулирует центробанки к диверсификации и безопасным и ликвидным активам.

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Крупнейшим покупателем в первом квартале стала Россия, которая приобрела 55,3 т золота. Ее общие запасы золота составили более 2168 т (или 19% от мировых запасов). В 2018 году РФ купила 274,3 т золота - четвертый год подряд она увеличивает запасы на 200 т, что связано с программой дедоллоризации.

Среди крупных покупалей в I квартале были Турция, которая приобрела более 40 т, и Китай, сообщивший о чистых закупках 33 т золота. Китай снова начал покупать золото в декабре после 25-месячной паузы. Общие запасы золота НБК составляют 1885,5 т, или менее 3% от мировых запасов. Эквадор приобрел золото впервые с 2014 года, увеличив запасы драгметалла на 10,6 т, а Индия, которая снова начала покупать золото в 2018 году после девятилетнего перерыва, купила 8,4 т. Казахстан (+ 11,2 т), чьи золотые запасы росли в течение 78 месяцев подряд, Катар (+ 9,4 т) и Колумбия (+ 6,1 т) также были заметными покупателями в течение квартала.

В WGC отмечают, что цифра за I квартал в 145,5 т включает - в качестве продажи - своп в размере $1,6 млрд (~ 42 т) в 2015 году между Венесуэлой и Citibank, срок действия которого истек в марте этого года и о котором МВФ еще не сообщал.

Ранее сообщалось, что международные золотовалютные резервы Украины в феврале сократились на 2,9% и составили $20,22 млрд. Как сообщили в НБУ, сокращение произошло из-за того, что в течение месяца Украина выплатила $1,29 млрд по внешним долгам. На 31 марта монетарное золото в золотавлютных резервах НБУ составляет $1,03 млрд или 4,98%.