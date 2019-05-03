Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.05.2019, 15:08

Мировые запасы золота рекордно выросли: Россия в лидерах

Мировые запасы золота рекордно выросли: Россия в лидерах

В течение первых трех месяцев этого года мировые запасы золота выросли на 145,5 тонн

Центральные банки купили 145,5 т золота, что стало крупнейшим увеличением мировых резервов с начала 2013 года, тогда банки выкупили 179,1 т драгметалла. Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Как отмечают в WGC, на рост покупок повлияли экономическая неопределенность, вызванная торговой напряженностью, вялым ростом и низкими/отрицательными процентными ставками. Кроме того, неспокойная геополитическая ситуация стимулирует центробанки к диверсификации и безопасным и ликвидным активам.

Реклама

Крупнейшим покупателем в первом квартале стала Россия, которая приобрела 55,3 т золота. Ее общие запасы золота составили более 2168 т (или 19% от мировых запасов). В 2018 году РФ купила 274,3 т золота - четвертый год подряд она увеличивает запасы на 200 т, что связано с программой дедоллоризации.

Среди крупных покупалей в I квартале были Турция, которая приобрела более 40 т, и Китай, сообщивший о чистых закупках 33 т золота. Китай снова начал покупать золото в декабре после 25-месячной паузы. Общие запасы золота НБК составляют 1885,5 т, или менее 3% от мировых запасов. Эквадор приобрел золото впервые с 2014 года, увеличив запасы драгметалла на 10,6 т, а Индия, которая снова начала покупать золото в 2018 году после девятилетнего перерыва, купила 8,4 т. Казахстан (+ 11,2 т), чьи золотые запасы росли в течение 78 месяцев подряд, Катар (+ 9,4 т) и Колумбия (+ 6,1 т) также были заметными покупателями в течение квартала.

В WGC отмечают, что цифра за I квартал в 145,5 т включает - в качестве продажи - своп в размере $1,6 млрд (~ 42 т) в 2015 году между Венесуэлой и Citibank, срок действия которого истек в марте этого года и о котором МВФ еще не сообщал.

Ранее сообщалось, что международные золотовалютные резервы Украины в феврале сократились на 2,9% и составили $20,22 млрд. Как сообщили в НБУ, сокращение произошло из-за того, что в течение месяца Украина выплатила $1,29 млрд по внешним долгам. На 31 марта монетарное золото в золотавлютных резервах НБУ составляет $1,03 млрд или 4,98%.

Отправить:
Распечатать:
Теги: золото, центробанк, золотовалютные резервы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 