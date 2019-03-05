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05.03.2019, 18:20

Золотовалютные резервы НБУ сократились из-за выплат по госдолгу

Золотовалютные резервы НБУ сократились из-за выплат по госдолгу

В феврале Украина выплатила $1,29 млрд по внешним долгам

Международные золотовалютные резервы Украины в феврале сократились на 2,9% и составили $20,22 млрд.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, сокращение произошло из-за того, что в течение месяца Украина выплатила $1,29 млрд по внешним долгам.

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$837,8 млн было направлено на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего и внешнего госзайма ($771,2 млн), еще $447,6 млн - Международному валютному фонду.

Как отмечают в НБУ, эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ, которые составили $302,7 млн.

Благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке чистая покупка валюты регулятором обеспечила пополнение резервов еще на $326,5 млн.

Отмечается, что изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам привело к увеличению их стоимости на $56,7 млн.

"По состоянию на 1 марта объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - заключают в НБУ.

По состоянию на 1 февраля резервы НБУ составляли $20,82 млрд, оставшись на уровне начала года.

Золотовалютные резервы - это накопления государства в мировых валютах (долларах, евро) и драгоценных металлах. Они необходимы для корректировки курса гривни и рассчетов по валютным обязательствам государства.

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Теги: нацбанк, госдолг, международные резервы, золотовалютные резервы
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