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MoneyGram приостанавливает работу в России

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12.03.2022, 15:08
MoneyGram приостанавливает работу в России - Фото
Фото: depositphotos.com

Американская платежная система MoneyGram приостанавливает предоставление услуг в России, сообщила пресс-служба компании.

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"Мы сообщаем нашим клиентам и агентам о решении приостановить предоставление услуг в России", – говорится в сообщении.

MoneyGram также увеличила поддержку Save the Children и утвердила экстренный грант для Украинского фонда помощи.

MoneyGram International — американская финансовая компания, проводящая операции на международных финансовых рынках. Предоставляет услуги по международным денежным переводам.
Наталия Фреик
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