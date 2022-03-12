MoneyGram приостанавливает работу в России
12.03.2022, 15:08
Фото: depositphotos.com
Американская платежная система MoneyGram приостанавливает предоставление услуг в России, сообщила пресс-служба компании.
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"Мы сообщаем нашим клиентам и агентам о решении приостановить предоставление услуг в России", – говорится в сообщении.
MoneyGram также увеличила поддержку Save the Children и утвердила экстренный грант для Украинского фонда помощи.
MoneyGram International — американская финансовая компания, проводящая операции на международных финансовых рынках. Предоставляет услуги по международным денежным переводам.
- 10 марта Western Union сообщал, что приостановит операции в России и Беларуси.
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