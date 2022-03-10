Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

Международная платежная система перевода денег Western Union приостановит операции в России и Беларуси, говорится в сообщении компании в четверг.

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"По сути, в свете трагических последствий продолжительного нападения России на Украину, мы приняли решение приостановить наши операции в России и Беларуси", – сообщили в компании.

В компании также отметили, что в течение последних недель команда работала над тем, чтобы поддерживать украинцев в виде пожертвований для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи и бесплатных услуги по переводу денег.

10 марта пять международных платежных систем перевода денег – Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo – сделали бесплатными и отменили комиссию за перевод средств в Украину.

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Наталия Фреик

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