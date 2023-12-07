Moody's попросило персонал в Китае поработать из дому. Боится мести за ухудшение рейтинга
Агентство Moody's Investors Service попросило своих работников в Китае некоторое время поработать из дому, сообщила в четверг газета Financial Times. Это может быть связано с ожиданием каких-то ответных действий на ухудшение прогноза по кредитному рейтингу страны.
Moody's также посоветовало сотрудникам в Гонконге временно избегать поездок на материковый Китай.
"Китайские власти могут создать неприятности, если захотят", — сказал в разговоре с изданием другой собеседник в Moody's.
5 декабря агентство изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" из "стабильного", что может привести к снижению долгосрочного рейтинга эмитента в иностранной и национальной валюте (сейчас он на уровне "А1").
"Изменение прогноза на "негативный" отражает растущее количество признаков того, что правительство и госсектор будут оказывать финансовую поддержку региональным и местным органам власти и госпредприятиям, испытывающим долговую нагрузку, что создает масштабные риски ухудшения финансовой, экономической и институциональной силы Китая", — пояснило агентство.
Его аналитики прогнозируют рост ВВП Китая на 4% в 2024–2025 годах и замедление темпов роста до 3,8% в 2026–2030 годах.
- Moody's последний раз снижал рейтинг Китая в 2017 году – до "А1" из "Аа3".
- S&P Global Ratings сохраняет рейтинг страны на уровне "А+" с 2017 года. Fitch Ratings недавно подтвердило рейтинг КНР "А+" с прогнозом "стабильный".