Moody's попросило персонал в Китае поработать из дому. Боится мести за ухудшение рейтинга

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Агентство Moody's Investors Service попросило своих работников в Китае некоторое время поработать из дому, сообщила в четверг газета Financial Times. Это может быть связано с ожиданием каких-то ответных действий на ухудшение прогноза по кредитному рейтингу страны.

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"Нам не объяснили причину, но все и так понимают. Мы боимся правительственных проверок", — сказал один из сотрудников китайского отдела Moody’s.



Moody's также посоветовало сотрудникам в Гонконге временно избегать поездок на материковый Китай.

"Китайские власти могут создать неприятности, если захотят", — сказал в разговоре с изданием другой собеседник в Moody's.

5 декабря агентство изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" из "стабильного", что может привести к снижению долгосрочного рейтинга эмитента в иностранной и национальной валюте (сейчас он на уровне "А1").

"Изменение прогноза на "негативный" отражает растущее количество признаков того, что правительство и госсектор будут оказывать финансовую поддержку региональным и местным органам власти и госпредприятиям, испытывающим долговую нагрузку, что создает масштабные риски ухудшения финансовой, экономической и институциональной силы Китая", — пояснило агентство.

Его аналитики прогнозируют рост ВВП Китая на 4% в 2024–2025 годах и замедление темпов роста до 3,8% в 2026–2030 годах.