Moody’s попросило персонал у Китаї попрацювати з дому. Боїться помсти за погіршення рейтингу

FT: Moody’s Investors Service погіршило прогноз кредитного рейтингу Китаю і тепер чекає на реакцію

Фото: EPA / ROMAN PILIPEY

Агентство Moody’s Investors Service попросило своїх працівників у Китаї деякий час попрацювати з дому, повідомила у четвер газета Financial Times. Це може бути пов'язано з очікуванням якихось дій у відповідь на погіршення прогнозу за кредитним рейтингом країни.

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"Нам не пояснили причину, але всі й так розуміють. Ми боїмося урядових перевірок", – сказав газеті один з працівників китайського відділу Moody’s.

Moody’s також порадило працівникам у Гонконгу тимчасово уникати поїздок на материковий Китай.

"Китайська влада може створити неприємності, якщо захоче", – сказав у розмові з виданням інший співрозмовник у Moody’s.

5 грудня агентство змінило прогноз рейтингу Китаю на "негативний" зі "стабільного", що може призвести до зниження довгострокового рейтингу емітента в іноземній і національній валюті (зараз він на рівні "А1").

"Зміна прогнозу на "негативний" відображає висхідну кількість ознак того, що уряд і держсектор надаватимуть фінансову підтримку регіональним і місцевим органам влади й держпідприємствам, що зазнають боргового навантаження, що створює масштабні ризики погіршення фінансової, економічної й інституційної сили Китаю", – пояснило агентство.

Його аналітики прогнозують зростання ВВП Китаю на 4% у 2024-2025 роках і сповільнення темпів зростання до 3,8% у 2026-2030 роках.