"Мощный и значительный". Евросоюз согласовал 14-й пакет санкций

Послы ЕС только договорились о новых ограничениях в ответ на российскую агрессию в Украине

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Европейский Союз в четверг, 20 июня, согласился ввести новый пакет санкций против России. Об этом сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

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"Послы ЕС только договорились о мощном и значительном 14-м пакете санкций в ответ на российскую агрессию против Украины", – сказано в сообщении.

Этот пакет предусматривает новые целевые меры и максимизирует влияние действующих санкций, закрывая лазейки.

Официальные лица из 27 стран ЕС более месяца обсуждали новый пакет санкций. Ограничения предусматривают запрет на перевалку российского СПГ и план привлечения операторов ЕС к ответственности за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами из третьих стран.

Ранее сегодня Reuters сообщал, что страны Европейского Союза не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России, поскольку Германия заблокировала его принятие.

По данным агентства, ранее ЕС исключил из нового пакета один из пунктов, поскольку Германия сочла его проблематичным. Он распространял действие так называемой оговорки о запрете России на дочерние компании в третьих странах.

Новый пакет санкций против России, впервые нацеленный на поставки сжиженного природного газа (LNG), который несколько государств-членов продолжают покупать, несмотря на то что война в Украине продолжается уже третий год.

14-й пакет санкций против РФ будет официально принят в понедельник, 24 июня, на заседании Совета ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" европейский дипломат.

В новый пакет санкций, по его словам, внесено более 100 новых физических и юридических лиц, в результате чего общее количество находящихся под санкциями превысило 2 200 человек.

14-й пакет санкций, в частности, предусматривает новые меры по услугам обмена финансовыми сообщениями, равно как и меры, направленные на борьбу с иностранным вмешательством и подрывом демократических систем ЕС с помощью новых правил финансирования со стороны РФ.

Кроме того, предусмотрен ряд транспортных мероприятий во избежание обхода воздушным, автомобильным и морскими путями и новые ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, в частности в третьих странах, и продукцию, способствующую развитию промышленного потенциала России.