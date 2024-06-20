"Потужний і значний". Євросоюз погодив 14-й пакет санкцій

Посли ЄС щойно домовилися про нові обмеження у відповідь на російську агресію в Україні

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Європейський Союз у четвер, 20 червня, погодився запровадити новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомило головування Бельгії в Раді ЄС.

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"Посли ЄС щойно домовилися про потужний і значний 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив чинних санкцій, закриваючи лазівки.

Офіційні особи з 27 країн ЄС понад місяць обговорювали новий пакет санкцій. Обмеження містять заборону на перевалку російського ЗПГ і план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами з третіх країн.

Раніше сьогодні Reuters повідомляв, що країни Європейського Союзу не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина заблокувала його ухвалення.

За даними агентства, раніше ЄС виключив із нового пакета один із пунктів, оскільки Німеччина вважала його проблематичним. Він поширював дію так званого застереження про заборону Росії на дочірні компанії в третіх країнах.

Новий пакет санкцій проти Росії вперше націлений на постачання зрідженого природного газу (LNG), який кілька держав-членів продовжують купувати, попри те що війна в Україні триває вже третій рік.

14-й пакет санкцій проти РФ буде офіційно ухвалено в понеділок, 24 червня, на засіданні Ради ЄС із подальшою публікацією в Офіційному журналі, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" європейський дипломат.

До нового пакету санкцій, за його словами, внесено понад 100 нових фізичних і юридичних осіб, унаслідок чого загальна кількість осіб, які перебувають під санкціями, перевищила 2 200 осіб.

14-й пакет санкцій зокрема передбачає нові заходи щодо послуг обміну фінансовими повідомленнями, так само як і заходи, спрямовані на боротьбу з іноземним втручанням і підривом демократичних систем ЄС за допомогою нових правил фінансування з боку РФ.

Окрім того, передбачено низку транспортних заходів, щоб уникнути обходу повітряним, автомобільним і морськими шляхами, і нові обмеження на експорт товарів і технологій подвійного призначення, зокрема в третіх країнах, і продукцію, що сприяє розвитку промислового потенціалу Росії.