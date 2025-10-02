"Может быть много негатива". Пидласа не верит, что Рада поддержит акциз на сладкие напитки

Фото: depositphotos.com

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа считает, что в парламенте не найдется голосов для введения акциза на сладкие напитки, который, по замыслу правительства, должен стать дополнительным источником поступления в государственный бюджет в 2026 году. Об этом она сказала в интервью РБК-Украина.

"Я думаю, это не будет принято. Это сложно проголосовать в Верховной Раде. Под этот налог по замыслу подпадают воды, исключая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ. То есть напитки без сахара – Zero, тоже подпадают под акциз. Ставка 0,1 евро за один литр напитка. Это 10 евроцентов – где-то 4,8 гривни", – сказала она.

Пидласа считает, что препятствием для введения акциза также будет плохое администрирование.

"Не понятно, как этот акциз администрировать, потому что никакой механизм не описан. Если механизма нет, то должно быть стандартное администрирование по типу акцизной марки. Плюс очень много маленьких производителей сладкой газировки. Я думаю, что эффект от этого будет гораздо меньше, чем 8,5 млрд гривен просто из-за плохого администрирования. Это маленькая сумма для бюджета, а негатива может быть много", – сказала она.

Новый акцизный налог на сладкие напитки впервые анонсировали еще в 2023 году. В 2024-м его включили в Бюджетную декларацию.