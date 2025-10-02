"Може бути багато негативу". Підласа не вірить, що Рада підтримає акциз на солодкі напої

Фото: depositphotos.com

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа вважає, що у парламенті не знайдеться голосів для запровадження акцизу на солодкі напої, який, за задумом уряду, має стати додатковим джерелом надходження в державний бюджет у 2026 році. Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я думаю, це не буде прийнято. Це складно проголосувати в Верховній Раді. Під цей податок за задумом підпадають води, виключаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин. Тобто напої без цукру – Zero, теж підпадають під акциз. Ставка 0,1 євро за один літр напою. Це 10 євроцентів – десь 4,8 гривні", – сказала вона.

Підласа вважає, що перешкодою для запровадження акцизу також буде погане адміністрування.

"Не зрозуміло, як цей акциз адмініструвати, тому що ніякий механізм не описаний. Якщо механізму нема, то має бути стандартне адміністрування по типу акцизної марки. Плюс дуже багато маленьких виробників солодкої газованої води. Я думаю, що ефект від цього буде набагато менший, ніж 8,5 млрд гривень просто через погане адміністрування. Це маленька сума для бюджету, а негативу може бути багато", – сказала вона.

Новий акцизний податок на солодкі напої вперше анонсували ще у 2023 році. У 2024-му його внесли до Бюджетної декларації.