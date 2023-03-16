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МВФ и Украина: в Варшаве закончились переговоры по новой экономической программе

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 09:38
МВФ и Украина: в Варшаве закончились переговоры по новой экономической программе - Фото
Фото: ЕРА

Миссия Международного валютного фонда завершила дискуссии с украинскими властями 8-15 марта в Варшаве по новой программе сотрудничества. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

По его словам, обсуждения были продуктивными.

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"Был достигнут очень значительный прогресс в достижении согласия по комплексу мер, которые могли бы стать основой программы, поддерживаемой Фондом", — заявил Степанян.

Учитывая этот прогресс, сотрудники МВФ и власти ожидают завершить обсуждение в ближайшие дни.

Встречи проходили в столице Польши, а также в онлайн-формате.

Как сообщает The Financial Times, МВФ в ближайшее время объявит о новой четырехлетней программе кредитования Украины на сумму $15,6 млрд. В ходе переговоров обсуждали сумму от 14 до 16 млрд долларов.

По данным издания, на МВФ оказывают давление, чтобы он оказал более комплексный пакет помощи для страны, экономически опустошенной полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года.

Наталія Софієнко
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МВФ помощь Украине
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