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МВФ назначил нового представителя в Украине

30.06.2021, 13:02
МВФ назначил нового представителя в Украине - Фото
Закрыть Ценрировать Международный валютный фонд (Фото: Jim Lo Scalzo/ЕРА)

Новым постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине стал Ваграм Степанян. Он сменил на посту Йосту Люнгмана, который занимал эту должность четыре года, говорится в пресс-релизе МВФ.

"Господин Степанян приступил к исполнению своих обязанностей 28 июня. Господин Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет на должности", – заявили в МВФ.

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Отмечается, что замена постоянного представителя – обычная практика ротации персонала МВФ. 

Согласно данным страницы на LinkedIn, Степанян – старший экономист МВФ и работает в фонде с 2008 года. До этого два года был экономистом во Всемирном банке. Окончил Университет Лондона, Ереванский госуниверситет экономики и Американский университет Армении. Гражданин Армении, владеет английским, русским и испанским языками.

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Александр Мясищев
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МВФ Йоста Люнгман Ваграм Степанян представитель мвф в украине
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