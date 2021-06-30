МВФ назначил нового представителя в Украине

Новым постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине стал Ваграм Степанян. Он сменил на посту Йосту Люнгмана, который занимал эту должность четыре года, говорится в пресс-релизе МВФ.

"Господин Степанян приступил к исполнению своих обязанностей 28 июня. Господин Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет на должности", – заявили в МВФ.

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Отмечается, что замена постоянного представителя – обычная практика ротации персонала МВФ.

Согласно данным страницы на LinkedIn, Степанян – старший экономист МВФ и работает в фонде с 2008 года. До этого два года был экономистом во Всемирном банке. Окончил Университет Лондона, Ереванский госуниверситет экономики и Американский университет Армении. Гражданин Армении, владеет английским, русским и испанским языками.

Гражданин Швеции Люнгман был представителем МВФ с 3 июля 2017 года. Он сменил на посту француза Жерома Ваше. Ваше, как и Люнгман, проработал на должности четыре года и передал пост Люнгману в рамках ротации.

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Александр Мясищев

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