МВФ об Украине: Независимость антикоррупционных органов – главное условие сотрудничества

Развитие программы Международного валютного фонда по финансовой поддержке Украины будет зависеть от того, удастся ли антикоррупционным органам (НАБУ, САП и ВАКС) сохранить свою независимость. Об этом сообщил на брифинге директор департамента коммуникаций фонда Джерри Райс.

"Создание эффективных антикоррупционных структур было и остается наиболее важной основой для сотрудничества между МВФ и Украиной. Независимость и целостность НАБУ, САП и ВАКС является необходимым условием реализации текущей программы МВФ", - сказал Райс.

Он добавил, что на данном этапе продолжается обсуждение условий и обязательств в рамках данной программы.

По словам Райса, фонд пока не определился с датой следующей миссии в Украину.

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Роман Брыль

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