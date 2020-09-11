МВФ об Украине: Независимость антикоррупционных органов – главное условие сотрудничества
Развитие программы Международного валютного фонда по финансовой поддержке Украины будет зависеть от того, удастся ли антикоррупционным органам (НАБУ, САП и ВАКС) сохранить свою независимость. Об этом сообщил на брифинге директор департамента коммуникаций фонда Джерри Райс.
"Создание эффективных антикоррупционных структур было и остается наиболее важной основой для сотрудничества между МВФ и Украиной. Независимость и целостность НАБУ, САП и ВАКС является необходимым условием реализации текущей программы МВФ", - сказал Райс.
Он добавил, что на данном этапе продолжается обсуждение условий и обязательств в рамках данной программы.
По словам Райса, фонд пока не определился с датой следующей миссии в Украину.
- 29 июля представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что фонд пока не собирается направлять официальную миссию в Украину.
- 17 августа глава Национального Банка Украины Кирилл Шевченко обещал, что дата получения Украиной второго транша от МВФ станет известна после окончания сезона отпусков.
- 9 сентября министр финансов Сергей Марченко в ходе заседания финансового комитета Верховной Рады заявил, что в Кабмине ожидают до конца года получить от МВФ запланированные транши.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Комментарии