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МВФ одобрил изменение правил для кредита Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 10:08
МВФ одобрил изменение правил для кредита Украине - Фото
МВФ (Фото: depositphotos.com)

Международный валютный фонд (МВФ) объявил о внесении изменений в политику финансовых гарантий, что позволит одобрять новые кредитные программы для Украины. Об этом говорится на сайте МВФ.

Изменения применяются в ситуациях исключительно высокой неопределенности, связанных с экзогенными потрясениями, которые находятся вне контроля власти страны и создают более высокие, чем обычно, риски.

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Ранее правила Фонда не позволяли предоставлять неэкстренные кредиты странам, столкнувшимся с большой неопределенностью в результате войны или стихийных бедствий. Однако, согласно объявлению МВФ, обновление правил откроет путь к предоставлению кредитов, позволяя официальным двусторонним кредиторам и донорам предоставлять предварительные гарантии погашения МВФ и списание долга стране-заемщику.

Эти изменения должны устранить основные барьеры для получения таких кредитов.

Наталія Софієнко
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МВФ финансирование
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