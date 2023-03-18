МВФ одобрил изменение правил для кредита Украине

Международный валютный фонд (МВФ) объявил о внесении изменений в политику финансовых гарантий, что позволит одобрять новые кредитные программы для Украины. Об этом говорится на сайте МВФ.

Изменения применяются в ситуациях исключительно высокой неопределенности, связанных с экзогенными потрясениями, которые находятся вне контроля власти страны и создают более высокие, чем обычно, риски.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Ранее правила Фонда не позволяли предоставлять неэкстренные кредиты странам, столкнувшимся с большой неопределенностью в результате войны или стихийных бедствий. Однако, согласно объявлению МВФ, обновление правил откроет путь к предоставлению кредитов, позволяя официальным двусторонним кредиторам и донорам предоставлять предварительные гарантии погашения МВФ и списание долга стране-заемщику.

Эти изменения должны устранить основные барьеры для получения таких кредитов.

Международный валютный фонд в ближайшее время объявит о новой четырехлетней программе кредитования Украины. Сумма может составить около 15 млрд долларов, а первый транш – около 5 млрд долларов.

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.