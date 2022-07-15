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МВФ ожидает, что Украина и дальше будет платить по долгам

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 09:08
МВФ ожидает, что Украина и дальше будет платить по долгам - Фото
Джерри Райс фото пресс-служба МВФ

Международный валютный фонд ожидает, что Украина будет продолжать обслуживать свой внешний долг. Об этом на брифинге заявил спикер МВФ Джерри Райс, поскольку растут предположения, что Киев может объявить дефолт по своему долгу, поскольку идет война с Россией.

"В настоящее время Украина упорядоченно обслуживает свой долг. Мы ожидаем, что это продолжится", — заявил Райс.

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Он подчеркнул, что МВФ рассматривает грантовое финансирование как приоритет для финансирования Украины, поскольку "это позволит украинскому правительству продолжать работу без дальнейших долгов".

Представитель МВФ напомнил, что фонд создал специальный счет под своим администрированием для доноров для поддержки Украины, которым воспользовались Канада, Германия, Нидерланды. "Мы ожидаем большего в ближайшие дни", – добавил Райс.

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Наталия Софиенко
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МВФ Джерри Райс внешний долг украины
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