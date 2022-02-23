МВФ онлайн начинает пересмотр программы для Украины

Миссия Международного валютного фонда начинает работу в Украине для второго обзора программы, сообщили в пресс-службе кредитора, пишет reuters.

Миссия пройдет онлайн.

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"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой-Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы, поддерживаемой МВФ", – заявил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.

Украина надеется, что продолжение сотрудничества с МВФ может успокоить рынки, потрясенные напряженностью в отношениях с Россией, и что переговоры приведут к выделению $700 млн в рамках ее программы МВФ на $5 млрд.

В конце января президент Владимир Зеленский заявил, что паника, к которой привели сообщения о возможном наступлении России на Украину, стоила украинской экономике 12,5 млрд грн. С тех пор военная угроза не только не уменьшилась, но и вышла на новый уровень – западными СМИ назывались даже конкретные даты возможного нападения России.

За последние дни ряд западных партнеров Украины объявили о намерении поддержать Украину деньгами. Европейский союз выделяет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, США – $1 млрд кредитных гарантий (под которые Украина сможет выпустить евробонды с низкой процентной ставкой), Франция – 1,2 млрд евро в виде кредита и финансовых гарантий, Германия – 150 млн евро несвязанного финансового кредита, Япония – $100 млн кредита.

Глава Европейского совета Шарль Мишель предложил провести донорскую конференцию для Украины, чтобы поддержать ее экономику на фоне российской военной угрозы.

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Наталия Софиенко

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