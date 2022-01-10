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МВФ предупредил развивающиеся страны об экономических проблемах из-за повышения ставки ФРС

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 15:37
МВФ предупредил развивающиеся страны об экономических проблемах из-за повышения ставки ФРС - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Страны с развивающейся экономикой должны подготовиться к повышению процентных ставок в США, так как это может потрясти финансовые рынки и спровоцировать отток капитала и обесценение валют. Об этом говорится в блоге Международного валютного фонда.

МВФ обращает внимание, что больше всего пострадают страны с развивающейся экономикой и они "должны готовиться к возможным вспышкам экономической нестабильности".

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Отмечается, что рост заработной платы в США или устойчивые перебои с поставками могут привести к росту цен больше, чем ожидалось, а также подогреть ожидания более быстрой инфляции, вызвав более быстрое повышение ставок центральным банком США. Влияние ужесточения ФРС в таком сценарии может быть более серьезным для уязвимых стран.

"Более быстрое повышение ставок ФРС может потрясти финансовые рынки и ужесточить финансовые условия во всем мире. Эти события могут сопровождаться замедлением спроса и торговли в США и могут привести к оттоку капитала и обесцениванию валюты на развивающихся рынках", — говорится в блоге.

При этом, развивающиеся рынки с высоким государственным и частным долгом, валютными рисками и более низкими сальдо текущего счета уже столкнулись со значительными движениями своих валют по отношению к доллару США, отметили в Фонде.

Советы от МВФ

В МВФ заявили, что развивающиеся рынки с более сильным инфляционным давлением или более слабыми институтами должны действовать быстро, чтобы позволить валютам обесцениться и повысить базовые процентные ставки. Он призвал центральные банки четко и последовательно сообщать о своих планах по ужесточению политики, а страны с высоким уровнем долга, номинированного в иностранной валюте, должны по возможности хеджировать свои риски.

Правительства также могут объявить о планах по увеличению бюджетных ресурсов за счет постепенного увеличения налоговых поступлений, проведения изменения в пенсиях и субсидиях или других мер, добавили в МВФ.

Goldman Sachs ждет от ФРС четырех подъемов ставки в этом году, пишет Bloomberg. Рост ставки ожидается в марте, июне, сентябре и декабре. Ужесточение монетарной политики связано с высокими темпами инфляции и ситуацией на рынке труда. 

  • Американский индекс S&P 500 снизился к началу 2022-го на 1,9% — это худшее начало года с 2016 года. Рынки падают на опасениях, что ФРС США повысит ставки быстрее, чем закладывали инвесторы.

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Наталия Софиенко
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мировая экономика МВФ ФРС страны с развивающейся экономикой повышение процентных ставок в США
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