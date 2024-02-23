МВФ выступил против разрешения на вывод валют для компаний Ахметова, Веревского и Пинчука

В МВФ сомневаются, что такой индивидуальный подход соответствует Стратегии смягчения валютных ограничений

ТЭС, Фото: ДТЭК

МВФ не рекомендует разрешить выплаты нескольким компаниям Рината Ахметова, Андрея Веревского и Виктора Пинчука перечислить за границу иностранную валюту. Об этом говорится в письме МВФ по адресу Нацбанка, передает Интерфакс-Украина.

Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей направил письмо украинским властям в связи с обращением правительства в Национальный банк Украины с просьбой разрешить продажу валюты крупным украинским компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами.

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Как утверждают собеседники агентства, в МВФ сомневаются, что такой индивидуальный подход соответствует Стратегии смягчения валютных ограничений, утвержденной Нацбанком летом прошлого года с целью выполнения обязательств по программе расширенного финансирования EFF.

Один из источников добавил, что беспокойство в Фонде также вызывает достаточно значительная сумма возможных выплат и возможное влияние таких решений на предстоящие переговоры Украины по реструктуризации суверенных еврооблигаций с коммерческими кредиторами.