МВФ виступив проти дозволу на виведення валют для компаній Ахметова, Веревського та Пінчука
МВФ не рекомендує дозволити виплати кільком компаніям Ріната Ахметова, Андрія Веревського та Віктора Пінчука перерахувати за кордон іноземну валюту. Про це йдеться в листі МВФ, адресованому Нацбанку, передає Інтерфакс-Україна.
Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей надіслав листа українській владі у зв'язку зі зверненням уряду до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти великим українським компаніям і холдингам і подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями та з західними кредиторами.
Як стверджують співрозмовники агентства, у МВФ сумніваються, що такий індивідуальний підхід відповідає Стратегії пом'якшення валютних обмежень, затвердженої Нацбанком влітку минулого року на виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування EFF.
Одне з джерел додало, що занепокоєння у Фонді також викликає досить значна сума можливих виплат і можливий вплив таких рішень на майбутні переговори України щодо реструктуризації суверенних єврооблігацій із комерційними кредиторами.
- 14 лютого Кабмін попросив НБУ дозволити ВФ Україна, ДТЕК, Метінвесту, Інтерпайпу і Кернел платежі за євробондами з України.