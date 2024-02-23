МВФ виступив проти дозволу на виведення валют для компаній Ахметова, Веревського та Пінчука

У МВФ сумніваються, що такий індивідуальний підхід відповідає Стратегії пом'якшення валютних обмежень

ТЕС, Фото: ДТЕК

МВФ не рекомендує дозволити виплати кільком компаніям Ріната Ахметова, Андрія Веревського та Віктора Пінчука перерахувати за кордон іноземну валюту. Про це йдеться в листі МВФ, адресованому Нацбанку, передає Інтерфакс-Україна.

Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей надіслав листа українській владі у зв'язку зі зверненням уряду до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти великим українським компаніям і холдингам і подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями та з західними кредиторами.

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Як стверджують співрозмовники агентства, у МВФ сумніваються, що такий індивідуальний підхід відповідає Стратегії пом'якшення валютних обмежень, затвердженої Нацбанком влітку минулого року на виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування EFF.

Одне з джерел додало, що занепокоєння у Фонді також викликає досить значна сума можливих виплат і можливий вплив таких рішень на майбутні переговори України щодо реструктуризації суверенних єврооблігацій із комерційними кредиторами.