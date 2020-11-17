На АЗС участились случаи схем с чеками: в налоговой пояснили, как это работает

При продаже топлива на АЗС участились случаи указания недостоверной формы оплаты, что влечет уклонение от уплаты налогов. Об этом заявляют в Государственной налоговой службе, ссылаясь на данные собственного мониторинга.

В ГНС пояснили, что при проведении расчета за топливо наличными кассиры на АЗС умышленно меняют форму расчета с наличной на безналичную, чтобы получить неучтенные наличные средства.

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Налоговики отмечают, что при оплате топлива в наличной форме фискальный чек должен содержать информацию о форме оплаты "Наличными". В случае же подмены формы оплаты в фискальном чеке будет указана безналичная форма оплаты: "Талон", "Чек", "Ведомость", "Предоплата" и другие.

В ГНС просят потребителей обращать внимание на реквизиты фискальных чеков на АЗС.

"В целом для покупателей это не влияет на качество полученного топлива, но имеет негативное влияние на экономику государства", – заявляют в ГНС.

В начале октября в Киевской области сеть АЗС возместила 9,6 млн грн нанесенных государству убытков.

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Юрий Тарасовский

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