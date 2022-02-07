На дороги потратили втрое больше из госбюджета в 2021 году, чем планировали

В 2021 году расходы государственного бюджета на строительство дорог составили 132 млрд грн. Это почти втрое больше, чем планировалось в начале года во время принятия бюджета за 2021 год, говорится в анализе бюджета Центра экономической стратегии.

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Отмечается, что вместе с расходами местных бюджетов сумма на строительство дорог достигла 178 млрд грн, что на 40% больше расходов Украины на оборону (128 млрд грн в сводном бюджете).



Эксперты Центра экономической стратегии проанализировали, что в прошлом году доходы госбюджета оказались на 18% выше запланированных в январе. В Центре напомнили, что бюджет в сторону увеличения пересматривали пять раз в прошлом году.

В частности, львиная доля дополнительных доходов была потрачена именно на дороги (85 млрд грн). Расходы на оборону за год выросли на 8,5 млрд грн по сравнению с запланированным в январе, на внутренние силовые органы – на 8,7 млрд, социальные расходы – на 26 млрд грн.

По словам аналитиков Центра экономической стратегии, бюджет на 2021 год при принятии имел три основных особенности: повышение минимальной заработной платы, огромный дефицит, неограниченные возможности правительства предоставлять государственные гарантии по долгам.

В 2021 году дефицит общего фонда государственного бюджета Украины составил 166,8 млрд грн при плановых показателях 220,9 млрд грн.

Расходы президентской программы "Большое строительство" на ремонт и строительство дорог превышают 10% всего госбюджета. В 2020 году на это ушло 123,8 млрд грн – что в 2,5 раза больше, чем в 2019-м. В 2022 году в проекте госбюджета запланировано 125 млрд грн. 10 крупнейших подрядчиков "Большого строительства" – тут.

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Наталия Фреик

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