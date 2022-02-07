UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На дороги потратили втрое больше из госбюджета в 2021 году, чем планировали

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 13:45
На дороги потратили втрое больше из госбюджета в 2021 году, чем планировали - Фото
Фото: пресс-служба Укравтодора

В 2021 году расходы государственного бюджета на строительство дорог составили 132 млрд грн. Это почти втрое больше, чем планировалось в начале года во время принятия бюджета за 2021 год, говорится в анализе бюджета Центра экономической стратегии.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Отмечается, что вместе с расходами местных бюджетов сумма на строительство дорог достигла 178 млрд грн, что на 40% больше расходов Украины на оборону (128 млрд грн в сводном бюджете).

Центр економічних стратегій

Эксперты Центра экономической стратегии проанализировали, что в прошлом году доходы госбюджета оказались на 18% выше запланированных в январе. В Центре напомнили, что бюджет в сторону увеличения пересматривали пять раз в прошлом году.

В частности, львиная доля дополнительных доходов была потрачена именно на дороги (85 млрд грн). Расходы на оборону за год выросли на 8,5 млрд грн по сравнению с запланированным в январе, на внутренние силовые органы – на 8,7 млрд, социальные расходы – на 26 млрд грн.

По словам аналитиков Центра экономической стратегии, бюджет на 2021 год при принятии имел три основных особенности: повышение минимальной заработной платы, огромный дефицит, неограниченные возможности правительства предоставлять государственные гарантии по долгам.

Читайте также
Топ-3 подрядчика "Большого строительства" в 2021 году: сколько получили с госбюджета 
  • В 2021 году дефицит общего фонда государственного бюджета Украины составил 166,8 млрд грн при плановых показателях 220,9 млрд грн.
  • Расходы президентской программы "Большое строительство" на ремонт и строительство дорог превышают 10% всего госбюджета. В 2020 году на это ушло 123,8 млрд грн – что в 2,5 раза больше, чем в 2019-м. В 2022 году в проекте госбюджета запланировано 125 млрд грн. 10 крупнейших подрядчиков "Большого строительства" – тут.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
строительство дорог большая стройка большое строительство госбюджет 2021
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 