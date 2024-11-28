На фоне спроса и исключительно в сегменте высокого качества: цены на лук начали меняться

Спрос на высококачественный лук пошел в рост на фоне понижения предложения по другим сегментам

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Цены на качественный лук в Украине в течение недели выросли на треть до 12-17 грн/кг ($0,29-0,41/кг).

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Об этом сообщает профильный сайт EastFruit .

"Рост цен отмечается исключительно в сегменте продукции высокого качества, когда предложение овощей среднего и низкого качества заметно сократилось. , что в среднем на 35% дороже, чем в конце прошлой недели", – говорится в сообщении.

При этом предложение качественного лука на рынке достаточно ограничено, поскольку многие хозяйства продолжают воздерживаться от реализации этой продукции из хранилищ.

По словам самих фермеров, повысить цены на данную продукцию им удается за счет заметного увеличения спроса.