На тлі попиту і виключно в сегменті високої якості: ціни на цибулю почали змінюватись

Попит на високоякісну цибулю почав зростати на тлі зниження пропозиції щодо інших сегментів

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Ціни на якісну цибулю в Україні впродовж тижня зросли на третину до 12-17 грн/кг ($0,29-0,41/кг).

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Про це повідомляє профільний сайт EastFruit.

"Зростання цін відзначається виключно у сегменті продукції високої якості, коли пропозиція овочів середньої та низької якості помітно скоротилася. На сьогодні якісну цибулю українські господарства пропонують до продажу в діапазоні 12-17 грн/кг ($0,29-0,41/кг), що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня", – йдеться у повідомленні.

Водночас пропозиція якісної цибулі на ринку досить обмежена, оскільки багато господарств продовжують утримуватися від реалізації цієї продукції зі сховищ.

За словами самих фермерів, підвищити ціни на цю продукцію їм вдається завдяки помітному збільшенню попиту.