На счетах МОЗ лежит неиспользуемых 20 млрд грн – министерство финансов

Министерство здравоохранения не использует 20,9 млрд грн средств, которые находятся на счетах ведомства по состоянию на 1 декабря 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермолычев, предает пресс-служба министерства.

"Это свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств", – уверен замминистра.

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По оперативным данным, на 1 октября 2020 года остатки на счетах 2220 учреждений охраны здоровья, которые предоставляют услуги по программе медицинских гарантий, превышали 10 млрд грн.

В четырех медучреждениях остатки на счетах превышают 100 млн грн. Речь идет о Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (144,3 млн грн остатков на счетах), городской клинической больнице №4 в Днепре (134,5 млн грн), Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (122,8 млн грн) и Северодонецкой городской многопрофильной больнице (105,7 млн грн).

В 14 медучреждениях сумма остатков на счетах составляет от 50 до 100 млн грн (всего 948,2 млн грн).

У почти половины медучреждений (1012) остатки средств на счетах составляли от 1 до 10 млн грн (всего 3,7 млрд грн).

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Роман Брыль

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