На восстановление школ и детсадов: Литва дает 5 млн евро Украине
В среду, 29 мая, правительство Литвы одобрило постановление Минфина о выделении 5 млн евро на сферу образования Украины. Об этом сообщает Delfi.
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Деньги пойдут на восстановление разрушенных школ и детских садов в Украине, а также на оборудование бомбоубежищ и другие средства защиты.
"На фоне продолжающейся российской войны против Украины мы должны помочь украинцам сохранить надежду на будущее. Для этого чрезвычайно важна возможность осуществлять просвещение молодого поколения даже в условиях войны с обеспечением обучения детей, несмотря на постоянный риск авиаударов", – заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.
По ее словам, выделенные Литвой средства дополнят двусторонние проекты по восстановлению и будут способствовать расширению поддержки со стороны международного сообщества.
Денежные средства будут переведены на счет Министерства образования и науки в Национальном банке Украины.
- Литва планирует построить подземные школы-укрытия в шести областях Украины: Николаевской, Одесской, Запорожской, Сумской, Черниговской и вероятно, Харьковской. Строительство подземных школ хотят завершить к концу 2024 года.