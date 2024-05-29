На восстановление школ и детсадов: Литва дает 5 млн евро Украине

Деньги, в частности, направят на оборудование бомбоубежищ в школах и детсадах

Последствия попадания русского дрона в школу в Ромнах. ФотоСуспильне. Сумы

В среду, 29 мая, правительство Литвы одобрило постановление Минфина о выделении 5 млн евро на сферу образования Украины. Об этом сообщает Delfi.

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Деньги пойдут на восстановление разрушенных школ и детских садов в Украине, а также на оборудование бомбоубежищ и другие средства защиты.

"На фоне продолжающейся российской войны против Украины мы должны помочь украинцам сохранить надежду на будущее. Для этого чрезвычайно важна возможность осуществлять просвещение молодого поколения даже в условиях войны с обеспечением обучения детей, несмотря на постоянный риск авиаударов", – заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

По ее словам, выделенные Литвой средства дополнят двусторонние проекты по восстановлению и будут способствовать расширению поддержки со стороны международного сообщества.

Денежные средства будут переведены на счет Министерства образования и науки в Национальном банке Украины.