На відновлення шкіл і дитсадків: Литва дає 5 млн євро Україні
У середу, 29 травня, уряд Литви схвалив постанову Мінфіну про виділення 5 млн євро на сферу освіти України. Про це повідомляє Delfi.
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Гроші підуть на відновлення зруйнованих шкіл і дитячих садочків в Україні, а також обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.
"На тлі російської війни проти України, що триває, ми маємо допомогти українцям зберегти надію на майбутнє. Для цього надзвичайно важливою є можливість здійснювати просвітництво молодого покоління навіть в умовах війни із забезпеченням навчання дітей, попри постійний ризик авіаударів", – заявила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.
За її словами, виділені Литвою кошти доповнять двосторонні проєкти з відновлення і сприятимуть розширенню підтримки з боку міжнародної спільноти.
Кошти будуть переведені на рахунок Міністерства освіти й науки в Національному банку України.
- Литва планує збудувати підземні школи-укриття в шести областях України: у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській і, ймовірно, у Харківській. Будівництво підземних шкіл хочуть завершити до кінця 2024 року.