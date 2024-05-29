На відновлення шкіл і дитсадків: Литва дає 5 млн євро Україні

Гроші, зокрема, спрямують на обладнання бомбосховищ у школах і дитсадках

Наслідки влучання російського дрона у школу в Ромнах. Фото Суспільне Суми

У середу, 29 травня, уряд Литви схвалив постанову Мінфіну про виділення 5 млн євро на сферу освіти України. Про це повідомляє Delfi.

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Гроші підуть на відновлення зруйнованих шкіл і дитячих садочків в Україні, а також обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.

"На тлі російської війни проти України, що триває, ми маємо допомогти українцям зберегти надію на майбутнє. Для цього надзвичайно важливою є можливість здійснювати просвітництво молодого покоління навіть в умовах війни із забезпеченням навчання дітей, попри постійний ризик авіаударів", – заявила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.

За її словами, виділені Литвою кошти доповнять двосторонні проєкти з відновлення і сприятимуть розширенню підтримки з боку міжнародної спільноти.

Кошти будуть переведені на рахунок Міністерства освіти й науки в Національному банку України.