На востоке Украины создадут экономические спецзоны: что они предусматривают

На востоке Украины планируется создать специальные экономические зоны. Соответствующий законопроект №6403 зарегистрировали в Верховной Раде, сообщила в Facebook народный депутат Юлия Гришина.

Речь о территориях Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"По сути – это создание территорий приоритетного развития – один из важных пунктов плана реализации Стратегии экономического развития Донетчины и Луганщины Министерства реинтеграции", – говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, с 2022 по 2032 год на востоке Украины будет действовать специальный режим хозяйственной деятельности.

"В частности, в течение десяти лет населенные пункты Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине, будут освобождены от платы за землю, налога на прибыль, НДС на ввоз оборудования и рентной платы за использование водных и лесных ресурсов", – написала Гришина.

По ее словам, создание специальных экономических зон позволит:

– создать новые рабочие места в регионе;

– создать благоприятный инвестиционный климат на территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской области;

– создать условия для развития инновации;

– способствовать привлечению отечественных и зарубежных инвестиционных ресурсов;

- обеспечить устойчивое развитие территориальных общин (в том числе территориальных общин, прилегающих к временно оккупированным территориям);

– создать современную рыночную производственную и транспортную инфраструктуру;

– укрепить межрегиональные социально-экономические связи и кооперации.

9 декабря 2020-го Украина и ЕИБ подписали три кредитных договора на общую сумму 640 млн евро. Из них 340 млн евро направят на восстановление и улучшение инфраструктуры на востоке Украины. Речь идет о школах, детских садах, больницах, почтовых отделениях. Также деньги пойдут на улучшение уличного освещения, канализационных систем и муниципального транспорта.

В июне 2021 года сообщалось, что ЕИБ выделит Украине 340 млн евро на восстановление Донбасса.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.