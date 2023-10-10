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НАБУ показало схему на 40 млн грн, в которой замешан экс-замминистра инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 13:59
НАБУ показало схему на 40 млн грн, в которой замешан экс-замминистра инфраструктуры - Фото
Василий Лозинский (Фото: Василий Лозинский / Facebook)

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению бывшего замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, его доверенного лица, предпринимателя и двух сообщников. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.  

Топ-чиновника подозревают в просьбе неправомерной выгоды в 40 млн грн и получении ее части в размере $400 000.  

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Летом 2022 года Кабмин выделил 1,41 млрд грн на закупку оборудования для обеспечения населения альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период. 

Следствие установило, часть этих средств присвоил заместитель министра. Он обеспечил заключение договоров поставки по цене на 25-30% выше рыночной с избранными компаниями. Они должны были передать в качестве "вознаграждения" 7-10% от суммы контракта.

Чтобы минимизировать риск разоблачения, участники схемы прибегли к конспирации: взятку по первому траншу в $400 000 передали доверенному лицу замминистра во Львове. После получения денег, антикоррупционные органы задержали этого человека и четырех участников схемы, включая замминистра. 

В январе 2023 года НАБУ сообщило о подозрении Лозинскому и другим участникам схемы. 

С мая 2020 до ноября 2022-го Лозинский был заместителем министра развития общин и территорий Украины. В ноябре Рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий, и в тот же день Кабмин назначил его председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Лозинский стал исполняющим обязанности министра.

Позднее Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Объединенное министерство возглавил Александр Кубраков, а Лозинский стал его заместителем. После подозрения НАБУ Лозинского уволили с занимаемой должности.  

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Роман Брыль
мининфраструктурыкоррупционная схемавасилий лозинскийНАБУ и САП
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