НАБУ показало схему на 40 млн грн, в якій замішаний ексзаступник міністра інфраструктури

НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, його довіреної особи, підприємця та двох спільників. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Топпосадовця підозрюють у проханні неправомірної вигоди у 40 млн грн та отриманні її частини у розмірі $400 000.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Влітку 2022 року Кабмін виділив 1,41 млрд грн на закупівлю обладнання для забезпечення населення альтернативними джерелами світла, тепла та водопостачання у зимовий період.

Слідство встановило, що частину цих коштів привласнив заступник міністра. Він забезпечив укладання договорів постачання за ціною на 25-30% вищою за ринкову з обраними компаніями. Вони мали передати як "винагороду" 7-10% від суми контракту.

Щоб мінімізувати ризик викриття, учасники схеми вдалися до конспірації: хабар за першим траншем у $400 000 передали довіреній особі заступника міністра у Львові. Після отримання грошей антикорупційні органи затримали цю людину та чотирьох учасників схеми, включно з заступником міністра.

У січні 2023 року НАБУ повідомило про підозру Лозинському та іншим учасникам схеми.

З травня 2020 року до листопада 2022-го Лозинський був заступником міністра розвитку громад та територій України. У листопаді Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій, і того самого дня Кабмін призначив його головою правління НАК "Нафтогаз України". Лозинський став виконувачем обов'язків міністра.

Пізніше Кабмін об'єднав міністерства інфраструктури та розвитку громад і територій. Об'єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинський став його заступником. Після підозри НАБУ Лозинського звільнили з посади.

24 січня 2023 року ВАКС відправив під варту організатора хабаря ексзаступнику міністра Лозинському.

Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях