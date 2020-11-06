Начал работу налоговый бот InfoTax. Какие функции доступны уже сейчас
Государственная налоговая служба запустила электронный сервис InfoTax, доступный в мессенджерах Telegram и Viber. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
На данном этапе работы сервиса доступны следующие функции: получение информации о состоянии расчетов с бюджетом, регистрационные и учетные данные, информация о результатах обработки документов и о сроках подачи отчетности и уплаты налогов.
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Следующий этап сервиса будет запущен с января 2021 года.
Он даст возможность предварительного заполнения отчетности для плательщике единого налога, перейти к уплате налогов "в два клика", получать оповещение о возникновении налогового долга в случае несвоевременной оплаты.
Для доступа к сервису необходимо в мессенджере Telegram или Viber найти InfoTax, в котором перейти по ссылке в Электронный кабинет для идентификации и завершения настроек сервиса.
Государственная налоговая служба уверяет, что InfoTax является ответом на запрос многочисленных налогоплательщиков о мобильности получения услуг.
- 27 октября глава ГНС Алексей Любченко анонсировал запуск налогового бота InfoTax в мессенджерах Telegram и Viber.
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