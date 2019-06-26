Нафтогаз и Укрнафта отказываются платить дивиденды государству

ПАО Укрнафта и НАК Нафтогаз Украины обратились в Окружной административный суд Киева с исками против Кабинета министров Украины, в которых просят признать противоправным и отменить постановления №364, согласно которому госпредприятия должны отчислять 90% чистой прибыли в бюджет. Об этом говорится в определении суда от 24 июня.

По иску ПАО Укрнафта Окружной административный суд Киева открыл производство 20 июня.

НАК Нафтогаз Украины подал аналогичный иск и ходатайство об объединении дел в одно производство, а именно: по иску Нафтогаза к Кабмину о признании противоправным и отмене постановления №364 и по иску Укрнафты.

Суд ходатайство принял и постановил объединить дела, а также назначил судебное рассмотрение на 27 июня на 11:15.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров Украины повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%.

В начале июня Нафтогаз попросил у Кабмина рассрочку по выплате дивидендов, или разрешение на привлечение кредита. Деньги госкомпании нужны для закачки в хранилища к началу отопительного сезона 20 млрд кубов газа.

25 июня появилось сообщение, что Нафтогаз может получить кредит от Европейского банка реконструкции и развития на покупку газа.

За 2018 год Нафтогаз получил 13,6 млрд грн чистой прибыли, что в 3 раза меньше, чем в предыдущем году. Укрнафта всего за предыдущий год получила 6,6 млрд прибыли.