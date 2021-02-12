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Нафтогаз урезал зарплату членам наблюдательного совета

12.02.2021, 15:07
Нафтогаз урезал зарплату членам наблюдательного совета - Фото
Нафтогаз (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

НАК "Нафтогаз Украина" сократил в 2 раза, на 15,3 млн грн, стоимость услуг членов наблюдательного совета в 2020 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет о платежах Нафтогаза, имеющийся в распоряжении агентства. 

Согласно документу, члены набсовета Нафтогаза получили за прошлый год за свои услуги совокупно 14 млн грн.

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В частности, услуги главы наблюдательного совета Клер Споттисвуд обошлись компании в 3,5млн грн.

Остальные члены набсовета получили следующие суммы: Людо Ван дер Хейден – 3 млн грн, Бруно Лескуа – 3 млн грн, Наталья Бойко – 2,3 млн грн, Амос Хохштайн – 2 млн грн.

Нафтогаз в 2019 году направил на оплату услуг членов набсовета 29,4 млн грн, в 2018 – 29,3 млн грн.

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Роман Брыль
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