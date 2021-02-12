Нафтогаз урезал зарплату членам наблюдательного совета

НАК "Нафтогаз Украина" сократил в 2 раза, на 15,3 млн грн, стоимость услуг членов наблюдательного совета в 2020 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет о платежах Нафтогаза, имеющийся в распоряжении агентства.

Согласно документу, члены набсовета Нафтогаза получили за прошлый год за свои услуги совокупно 14 млн грн.

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В частности, услуги главы наблюдательного совета Клер Споттисвуд обошлись компании в 3,5млн грн.

Остальные члены набсовета получили следующие суммы: Людо Ван дер Хейден – 3 млн грн, Бруно Лескуа – 3 млн грн, Наталья Бойко – 2,3 млн грн, Амос Хохштайн – 2 млн грн.

Нафтогаз в 2019 году направил на оплату услуг членов набсовета 29,4 млн грн, в 2018 – 29,3 млн грн.

2 февраля 2020 года исполнительный директор Офиса реформ Кабинета министров Антон Ященко сообщил, что средний размер вознаграждения членов наблюдательных советов в большинстве государственных предприятий Украины составляет 1,2 млн грн в год. В крупнейших стратегических компаниях, таких как Нафтогаз или Укрзализниця, зарплаты членов набсоветов могут достигать 6-8 млн грн в год, поскольку финансовые показатели компаний составляют сотни миллиардов гривень.

5 августа 2020 года Кабинет министров утвердил размер годового вознаграждения членам наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины. Сумма определена в размере 2 962 080 грн.

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Роман Брыль

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