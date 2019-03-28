Накопительные пенсии. Что предложили НКЦБФР и Всемирный банк

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) завершила разработку законопроекта "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", который вводит пенсионную систему второго уровня. Документ подготовлен при содействии Всемирного банка, сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Законопроектом предлагается дополнить существующую солидарную пенсионную систему новой, накопительной, в которой каждый работающий будет осуществлять платежи в свой персональный пенсионный счет. После достижения пенсионного возраста он сможет получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов. Также, в случае преждевременной смерти владельца счета, деньги могут быть в полном объеме унаследованы его потомками.

Реклама

Документ предусматривает, что управлять пенсионными средствами будут профессиональные компании по управлению активами (КУА), которые пройдут прозрачный и конкурентный отбор (авторизацию). Документ предусматривает независимый от правительства статус управляющих пенсионными средствами.

Согласно законопроекту, гражданин имеет право свободно выбирать авторизованный негосударственный пенсионный фонд или КУА, в которых он будет формировать пенсионные накопления.

Законопроект также содержит требования к механизмам инвестирования денег владельцев пенсионных счетов, то есть исключительно в диверсифицированные и наиболее надежные финансовые инструменты, а также обусловливает хранение активов в надежных банковских учреждениях. Кроме этого, в нем предусмотрены разнообразные меры предосторожности для предотвращения потенциальной коррупции и злоупотреблений.

В НКЦБФР предлагают установить взнос в размере 2% дохода гражданина в течение первого года внедрения накопительной пенсионной системы. В течение последующих лет взносы будут увеличиваться на 1% ежегодно до конечного уровня в 10%. Но в НКЦБФР отмечают, что рост взносов будет происходить только в случае роста средней заработной платы не менее чем на 5%. Таким образом, максимальный уровень отчислений (10%) будет установлен только тогда, когда средняя зарплата в стране превысит нынешнюю на 40%.

В НКЦБФР отмечают, что законопроект подготовлен при содействии World Bank, EBRD, USAID.

Законопроект согласован министерствами и ведомствами. Ожидается, что после утверждения на заседании правительства он будет передан на рассмотрение Верховной Рады как правительственный.

Ранее сообщалось, что в Кабмине надеются запустить накопительные пенсии до 2020 года.