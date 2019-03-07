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07.03.2019, 13:56

В Кабмине надеются запустить накопительные пенсии до 2020 года

В Кабмине надеются запустить накопительные пенсии до 2020 года

Розенко рассказал, что Украина готова к внедрению накопительных пенсий

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что Украина готова к внедрению накопительного уровня пенсионной системы, и призывает Верховную Раду как можно скорее принять необходимый закон. Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Нам нужно примерно 3-4 месяца для принятия дополнительной нормативной базы по запуску накопительной системы. Поэтому я призываю Верховную Раду как можно быстрее это сделать, и с 2020 года запустить накопительный уровень", - сказал Розенко.

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Вице-премьер отметил, что проблема с внедрением второго уровня пенсионной системы была связана с балансированием бюджета Пенсионного фонда.

"Если бы Украина вовремя ввела накопительную систему, примерно десять лет назад, то мы бы за это время аккумулировали больше ресурсов в экономике Украины от системы пенсионного страхования, чем получили кредитов от Международного валютного фонда (МВФ). Вот какого ресурса мы лишены из-за нерешительности политиков", - добавил вице-премьер.

По мнению Розенко, нужно только политическое решение Верховной Рады относительно ее запуска.

Законопроект №6677 о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования предлагает ввести децентрализованную накопительную систему через негосударственные пенсионные фонды.

Согласно ему, часть обязательных взносов в пенсионную систему должна накапливаться на пенсионных счетах граждан, которые платят такие взносы. Эти средства будут инвестироваться в экономику Украины для получения инвестиционного дохода и защиты их от инфляционных процессов.

В конце декабря 2018 года из меморандума с МВФ стало известно, что Украина на период действия программы stand-by приостановит введение накопительных пенсий.

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Теги: пенсионный фонд, Павел Розенко, накопительные пенсии
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