Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.01.2019, 17:11

Наличных в обращении за год стало больше почти на 40 млрд грн

Наличных в обращении за год стало больше почти на 40 млрд грн

Увеличение спроса на наличные обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета

В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2019 года находилось наличности на общую сумму 400,1млрд грн. Это на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд грн по состоянию на 1 января 2018 года). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ). 

В НБУ уточнили, что в наличном обращении находится монет на 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук); банкнот – 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук).

Реклама

Увеличение спроса на наличные обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета, пояснили в НБУ.

Вместе с тем, считают в Нацбанке, развитие безналичных расчетов несколько сдерживало спрос на наличные. Благодаря этому, по оперативным оценкам НБУ, уровень наличности в экономике снизился с 11,1% ВВП в 2017 году до 10,3% ВВП в 2018 году.

В НБУ подсчитали, что среднее количество банкнот на одного украинца составляет 69 штук, а разменных монет - 293 штуки (по состоянию на 1 января 2018 - 70 банкнот и 293 монеты соответственно).

Для увеличения нажмите на картинку

Больше всего в обращении было купюр номиналом 200 грн и монет номиналом 10 копеек (22,8% и 29,1% соответственно).

Ранее сообщалось, что в этом году НБУ планирует отчеканить по 100 млн монет по 5 и 10 грн.

Отправить:
Распечатать:
Теги: наличные, наличные расчеты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 