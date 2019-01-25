Наличных в обращении за год стало больше почти на 40 млрд грн

В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2019 года находилось наличности на общую сумму 400,1млрд грн. Это на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд грн по состоянию на 1 января 2018 года). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В НБУ уточнили, что в наличном обращении находится монет на 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук); банкнот – 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук).

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Увеличение спроса на наличные обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета, пояснили в НБУ.

Вместе с тем, считают в Нацбанке, развитие безналичных расчетов несколько сдерживало спрос на наличные. Благодаря этому, по оперативным оценкам НБУ, уровень наличности в экономике снизился с 11,1% ВВП в 2017 году до 10,3% ВВП в 2018 году.

В НБУ подсчитали, что среднее количество банкнот на одного украинца составляет 69 штук, а разменных монет - 293 штуки (по состоянию на 1 января 2018 - 70 банкнот и 293 монеты соответственно).

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Больше всего в обращении было купюр номиналом 200 грн и монет номиналом 10 копеек (22,8% и 29,1% соответственно).

Ранее сообщалось, что в этом году НБУ планирует отчеканить по 100 млн монет по 5 и 10 грн.