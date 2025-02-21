"Налог на Google": за год добавилось 28 плательщиков, обязались заплатить 12,6 млрд грн

Сумма налоговых обязательств компаний-нерезидентов выросла за год почти на 5 млрд грн

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Международные компании-нерезиденты, оказывающие электронные услуги украинцам на таможенной территории Украины, задекларировали более 12,6 млрд грн налоговых обязательств ("налога на Google") в 2024 году. Данные опубликована Государственная налоговая служба.

Отчеты представили 125 плательщиков, что на 28 больше, чем в 2023 году. Сумма налоговых обязательств выросла за год почти на 5 млрд. грн.

Среди компаний, уплативших наибольшие суммы налога – владельцы интернет-ресурсов: upwork.com, netflix.com, apple.com, facebook.com, instagram.com, valvesoftware.com, etsy.com, google.com, playstation.com, aws.amazon.com, bolt.eu. Совокупно они задекларировали и уплатили более 10,2 млрд грн НДС ($119 млн).

В целом по состоянию на 1 февраля 2025 года в Украине зарегистрирован 131 плательщик НДС среди компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физлицам.

В Госналоговой напоминают, что с 1 января 2022 года компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги украинцам, обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС и уплачивать 20% НДС с операций поставки таких услуг. Обязанность регистрации возникает, если за последние 12 месяцев общая сумма предоставленных услуг превышает 1 млн грн.