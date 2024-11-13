Украина увеличила сборы "налога на Google". Добавилось семь плательщиков за квартал
Компании-нерезиденты, предоставляющие украинцам цифровые услуги, задекларировали обязательств по уплате НДС ("налог на Google") на 3,1 млрд грн (32,5 млн евро и $38,7 млн) за третий квартал 2024 года, что на 7% больше, чем за предыдущие три месяца. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
В третьем квартале привлечены к налогообложению семь новых плательщиков, включая компании Zoho Corp (реализация программного обеспечения для ведения бизнеса), Notion Labs (оригинальная продукция для андроидов), FX Replay (специальное программное обеспечение).
Всего "налог на Google" в Украине платят 123 компании-нерезидента.
Как отмечает Гетманцев значительно увеличились задекларированные к уплате суммы от компаний, которые стали плательщикам относительно недавно: Upwork, Sony, Etsy – 300 млн грн.
Также значительно увеличились начисления от Uber, Uklon и Bolt – 89,4 млн грн (20 млн грн во втором квартале).
Сервисы индустрии развлечений для взрослых – OnlyFans и PornHub – уплатили в 2024 году 58,4 млн грн НДС.
Лидерами декларирования НДС по цифровым услугам остаются Google, Apple, Meta, Valve – более 2,2 млрд грн в третьем квартале.
- 26 октября 2024 года модель с платформы OnlyFans уплатила более 13 млн грн налогов. Всего украинские модели заработали $123 млн на OnlyFans за три года.